Москва, 24 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Разрыв дипломатических отношений с Украиной был логическим завершением русофобской политики официального Киева, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

«Это не наш выбор. Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Киева с Москвой.