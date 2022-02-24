Чебоксары, 24 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Чебоксарах водитель ещё одной иномарки признан виновным в совершении преступления против полицейского. Он оштрафован, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Приговор выслушал 27-летний чебоксарец. Инцидент с его участием произошёл поздно вечером 27 октября в Чебоксарах около одного из домов по улице Восточная.

Правоохранители установили, что автоинспекторы остановили водителя Ford Focus «с явными признаками опьянения», который в ответ на требования покинуть салон дал задний ход — в результате полицейского ударило дверью. После этого, как установили в управлении, он поехал вперёд, а автоинспектор просунул ногу в салон для остановки иномарки.

«Фигурант уголовного дела продолжил движение, пытаясь на ходу вытолкнуть полицейского из салона, и ехал до тех пор, пока не врезался в дерево», — говорят в управлении.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив 20 тыс. рублей штрафа.

В отношении злоумышленника также составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого обвинили в наезде на полицейского. Он получил один год колонии-поселения.

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