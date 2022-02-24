Казань, , 15:19 — REGNUM На дорогах Татарии 25 февраля прогнозируется сильная гололедица, ночью и утром возможен туман. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Туман skeeze

В пятницу, 25 февраля, Татария будет располагаться в зоне повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, днем осадки маловероятны. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза, местами до —13 °С, днем — от 0 до —5 °С. На дорогах гололедица.

В выходные дни, 26−27 февраля, через Татарию пройдет очередной североатлантический циклон. Временами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Также местами ожидается туман. Ночью, 26 февраля, температура воздуха понизится до 5−10 градусов ниже ноля, при прояснениях до 15 градусов мороза, днем около 0…—5 °С. 27 февраля в ночные часы ожидается не ниже минус 8 °C, днем от —2 до +2 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве 25 февраля сохранится гололедица.

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