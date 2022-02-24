София, , 15:11 — REGNUM Министерство туризма Болгарии обратилось к владельцам и руководителям крупнейших гостиниц и пансионатов страны с просьбой предоставить подконтрольные им здания для размещения беженцев с Украины. Об этом 24 февраля сообщает БНР.

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По словам главы Минтуризма РБ Христо Проданова, София обязуется обеспечить всех граждан Украины, рассчитывающих на защиту на территории Болгарии, комфортными условиями проживания и питания.

«Есть такое политическое решение, будем надеяться на понимание со стороны отельеров», — резюмировал, в частности, он.

Как ожидается, власти Болгарии предоставят убежище для 4 тыс. граждан Украины, в том числе — этнических болгар, проживающих на украинской территории.