Елизавета Коробова, 24 февраля 2022, 15:32 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он и его команда приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 24 февраля в социальной сети Facebook.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

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«И смешно, и грешно. Какие к чёрту дипотношения? Зеленский, ты в своём уме? С тобой воюют! Война идёт, идиот!» — обращается к украинскому лидеру Александр М.

Многие пользователи оказались обескуражены запоздалостью реакции украинского руководства на военную спецоперацию России.

«Это что, шутка такая? В ответ на военную интервенцию украинский президент смог выдавить из себя разрыв дипломатических отношений? Серьёзно?! Типа обиделся и не будет больше с Россией общаться? Кого вы себе в президенты выбрали, украинцы?!» — удивляется Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина хоть официально и не разрывала дипотношения с Россией всё это время, тем не менее состояние взаимоотношений двух стран долгое время указывало именно на такое положение дел.

«Этих дипломатических отношений, по сути, и не было последние годы. Всё, с чем Россия обращалась к Украине, в конечном счете переворачивалось с ног на голову или попросту игнорировалось. Россия до последнего момента не выводила своё посольство с территории Украины. У Зеленского была куча возможностей договориться с российским руководством о мире», — отмечает Василиса П.

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533
Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

Часть людей с удивлением для себя обнаружила, что Украина за долгое время конфликта на территории Донбасса не удосужилась оформить официальный разрыв дипломатических отношений Российской Федерацией. Получается, что всё это время Зеленский бездействовал и не пытался договориться с Россией, пишут граждане.

«А что, разве дипотношения ещё у нас были? Вы же с Россией восемь лет, как воюете? Что, собственно, поменялось-то?» — задаётся вопросом Никита У.

«В тот момент, когда Украину призывают к миру, чтобы она отказалась от своей агрессии, Зеленский попросту перекрывает себе доступ к мирному урегулированию. Вспомните, Гитлер тоже до конца не сдавался. Чем он в итоге закончил?» — напоминает Olga O.

Ряд пользователей указывает на то, что украинскому правительству необходимо отказаться от всего, что она получает от России.

«Вслед за разрывом дипотношений Зеленскому следовало бы перекрыть газовую трубу и оборвать линии электропередач, идущие из России на украинскую территорию. Раз уж начал, так не останавливайся!» — поделился своим мнением Mark S.

Отдельные комментаторы призывают народ Украины отказаться войны, отказаться от своего бандеровского марионеточного правительства и обрести настоящую свободу.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903
Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

«Если российские войска займут половину Украины, то никакие дипломатические отношения между нашими странами уже не будут нужны. Построим большой и длинный забор перед Львовом, живите там сами, как хотите, нам и без вас будет неплохо», — написал Анатолий Ф.

«У народа Украины ещё есть шанс остаться независимым. Для этого нужно скинуть американского ставленника, действия которого ввергли страну в пучину вооружённого противостояния, и просто попросить Россию дать возможность выбирать. Я думаю, что у Путина не будет причин не дать украинскому народу, который наконец-то получит право голоса, долгожданной свободы выбора», — пишет Елизавета В.

Напомним, 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил во время одного из выступлений о том, что принял решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.