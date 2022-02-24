24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 15:32 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он и его команда приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 24 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«И смешно, и грешно. Какие к чёрту дипотношения? Зеленский, ты в своём уме? С тобой воюют! Война идёт, идиот!» — обращается к украинскому лидеру Александр М.

Многие пользователи оказались обескуражены запоздалостью реакции украинского руководства на военную спецоперацию России.

«Это что, шутка такая? В ответ на военную интервенцию украинский президент смог выдавить из себя разрыв дипломатических отношений? Серьёзно?! Типа обиделся и не будет больше с Россией общаться? Кого вы себе в президенты выбрали, украинцы?!» — удивляется Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина хоть официально и не разрывала дипотношения с Россией всё это время, тем не менее состояние взаимоотношений двух стран долгое время указывало именно на такое положение дел.

«Этих дипломатических отношений, по сути, и не было последние годы. Всё, с чем Россия обращалась к Украине, в конечном счете переворачивалось с ног на голову или попросту игнорировалось. Россия до последнего момента не выводила своё посольство с территории Украины. У Зеленского была куча возможностей договориться с российским руководством о мире», — отмечает Василиса П.

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

Часть людей с удивлением для себя обнаружила, что Украина за долгое время конфликта на территории Донбасса не удосужилась оформить официальный разрыв дипломатических отношений Российской Федерацией. Получается, что всё это время Зеленский бездействовал и не пытался договориться с Россией, пишут граждане.

«А что, разве дипотношения ещё у нас были? Вы же с Россией восемь лет, как воюете? Что, собственно, поменялось-то?» — задаётся вопросом Никита У.

«В тот момент, когда Украину призывают к миру, чтобы она отказалась от своей агрессии, Зеленский попросту перекрывает себе доступ к мирному урегулированию. Вспомните, Гитлер тоже до конца не сдавался. Чем он в итоге закончил?» — напоминает Olga O.

Ряд пользователей указывает на то, что украинскому правительству необходимо отказаться от всего, что она получает от России.

«Вслед за разрывом дипотношений Зеленскому следовало бы перекрыть газовую трубу и оборвать линии электропередач, идущие из России на украинскую территорию. Раз уж начал, так не останавливайся!» — поделился своим мнением Mark S.

Отдельные комментаторы призывают народ Украины отказаться войны, отказаться от своего бандеровского марионеточного правительства и обрести настоящую свободу.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

«Если российские войска займут половину Украины, то никакие дипломатические отношения между нашими странами уже не будут нужны. Построим большой и длинный забор перед Львовом, живите там сами, как хотите, нам и без вас будет неплохо», — написал Анатолий Ф.

«У народа Украины ещё есть шанс остаться независимым. Для этого нужно скинуть американского ставленника, действия которого ввергли страну в пучину вооружённого противостояния, и просто попросить Россию дать возможность выбирать. Я думаю, что у Путина не будет причин не дать украинскому народу, который наконец-то получит право голоса, долгожданной свободы выбора», — пишет Елизавета В.

Напомним, 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил во время одного из выступлений о том, что принял решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.