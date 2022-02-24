Оренбург, 24 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным ведомства, 23 февраля на улице Леушинского была сбита восьмилетняя девочка. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Управлял автомобилем «Лада Приора», который совершил наезд на школьницу, 24-летний водитель. В результате ДТП ребенку потребовалась медпомощь.