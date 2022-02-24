Сургут, Югра, , 15:09 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) готовят мобилизационный резерв из добровольцев для участия в военных действиях. Об этом сообщает «СургутинформТВ» со ссылкой на начальника военного комиссариата Сургута и Сургутского района Андрея Калядина.

Военная служба по контракту Admoblkaluga.ru

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В резерв войдут прошедшие службу в рядах Российской армии. Резервисты будут призваны для участия в военных действиях по контракту в случае крайней необходимости.

«Человек, работая в любой организации города, как государственной, так и не государственной, ежемесячно будет получать определенную сумму. Вместе с тем он подписывается под обязательством, что в случае необходимости, но я надеюсь, что в нашей стране этого не произойдет, будет обязан выступить в мобилизационном резерве на защиту нашей Родины», — пояснил военный комиссар Сургута.

Дополнительно отмечается, что резервистов будут отбирать на конкурсной основе.