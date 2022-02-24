Уфа, , 15:15 — REGNUM Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Уфы в Сочи и обратно, запланированные на 24 и 25 февраля. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

Самолет (сс) skeeze

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Сообщается, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту покупки билетов, либо перенести вылет на любой рейс на дату до 26 апреля 2022 года. Для этого необходимо обратиться к представителям авиакомпаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Уфы приостановили авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.

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