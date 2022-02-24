Москва, , 15:08 — REGNUM Блогер и музыкант Эльдар Джарахов перенёс выпуск нового альбома под названием «Лёгкий способ бросить любить». Об этом он сообщил 24 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Блогер Эльдар Джарахов Скриншот видео на YouTube

«Мы против войны. Альбома сегодня не будет», — написал Джарахов. Новая дата релиза пластинки пока не объявлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эльдар Джарахов принял участие в съёмках второго сезона шоу «Блогеры и дороги» телеведущей Насти Ивлеевой. Премьера проекта запланирована на 26 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.

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