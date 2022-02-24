Москва, 24 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Блогер и музыкант Эльдар Джарахов перенёс выпуск нового альбома под названием «Лёгкий способ бросить любить». Об этом он сообщил 24 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

Джарахов заявил, что он против спецоперации, поэтому альбома «не будет». Новая дата релиза пластинки пока не объявлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эльдар Джарахов принял участие в съёмках второго сезона шоу «Блогеры и дороги» телеведущей Насти Ивлеевой. Премьера проекта запланирована на 26 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.