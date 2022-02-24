Москва, , 15:05 — REGNUM К сожалению, военная спецоперация Россия против Украины нанесет большой экономический и имиджевый ущерб России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Jet. Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL — Nice, France), к. э. н Виталий Архангельский.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если раньше страны Запада вяло поддерживали Украину и чуть ли не предлагали идти на уступки, то теперь они почувствовали финансовые последствия.

В первую очередь это коснулось авиации. Авиакомпании из Европы, зарабатывающие на рейсах в Украину вынуждены отменять рейсы и выплачивать пассажирам компенсации.

Это не малые деньги, не говоря уже о том, что быстрорастущий украинский рынок будет недоступен неопределенное время и на планах многих перевозчиков поставлен крест. Не говоря уже об ущербе для других компаний неавиационной отрасли.

Неудивительно, что даже у пророссийских политиков Европы наступило отрезвление и они начали вводить санкции. Можно сколько угодно твердить, что они не страшны, но капитал словам не верит.

В итоге рубль за несколько часов потерял 7% своей стоимости в то время как евро и доллар как были в цене, так и остались. То есть Россия обеднела за несколько часов на величину, которая превышает темпы экономического роста в течение последних лет.

Это касается всей экономики страны. Но еще неизбежны экономические санкции против крупных российских компаний, чиновников и банков. Это потеря многих миллиардов долларов для экономики вообще и для конкретных лиц в частности.

Если военная операция закончится успехом, то экономика придет в упадок. Россия слишком зависит от экспорта углеводородов, а хорошие деньги за них платил только Запад.

Китай выкрутит руки России и будут покупать ограниченное количество по назначенной им цене. Впрочем, такое уже происходит. Интересно, что Иран, которого Россия наивно считала союзником, уже предложил заменить российский газ своим.

Для развития своего производства у России нет технологий и в условиях санкций их никто не даст. Даже Китай, в прошлом он отказался продавать России углеродное волокно для производства крыльев МС-21.

Пришлось потратить несколько миллиардов рублей для разработки своего с неоднозначным результатом. Программа МС-21 все время в подвешенном состоянии. Новые санкции могут вообще уничтожить российский авиапром.

Сингапур, Япония уже заявили, что не будут поставлять микросхемы. То есть навигационное и другое оборудования для самолетов и автомобилей производить не представляется возможным.

Если Китай не присоединится к санкциям, то он не сможет осуществлять поставки, так как нужные России микросхемы там производятся по американским технологиям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что Россия вслед за признанием ДНР и ЛНР решилась на военную операцию против Украины.

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