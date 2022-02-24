Москва, 24 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении в Донбассе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ выступила Общероссийская общественная организация Военных инвалидов (ОООВИ) «ВоИн». Об этом 24 февраля говорится в заявлении лидера ОООВИ, генерала-полковника, Героя Советского Союза Валерия Востротина, которое имеется у ИА REGNUM.

Флаг России

«Ста двадцати тысячам инвалидов боевых действий и вследствие военной травмы, чьи интересы представляет наша Организация, чрезвычайно близка высказанная Вами в обращении к гражданам России от 24 февраля 2022 года мысль о необходимости защиты людей, проживающих в Донбассе и Луганске. Людей, которые восемь последних лет живут в состоянии страха, ежеминутной опасности как для собственной жизни, так жизни и здоровья своих детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что значительная часть жителей республик Донбасса является гражданами России, желающими жить вместе с нашей страной, так как власти Украины с 2014 года отказали этим людям в самом естественном человеческом праве — выражать свои мысли на родном для них русском языке.

При этом отмечается, что через восемь лет в республиках Донбасса Киевом создана настоящая гуманитарная катастрофа и добавляется, что, как считают члены организации, спасти их в этой ситуации может только Россия.

«В сложившейся ситуации, мы просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять, как Главу нашего Государства, меры к тому, чтобы защитить народы Донбасса и Луганска, что бы не одна бомба не упала на головы проживающих там матерей и детей!», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее свою поддержку решению президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ Донбассе выразил Российский совет ветеранов органов внутренних дел (ОВД) и внутренних войск (ВВ) МВД России