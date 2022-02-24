Кемерово, , 15:06 — REGNUM В Кемеровской области снято ещё одно ограничение, введённое ранее из-за коронавируса. Это сделано, «учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку», — говорится в распоряжении, опубликованном сегодня, 24 февраля, в электронном бюллетене правительства региона.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В документе говорится, что руководители должны до 1 марта перевестив обычный режим работы работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, домах для престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи, домах ребёнка, детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями).

Тем самым отменяется перевод сотрудников на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее семи дней, но не более 14 дней.