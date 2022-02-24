Москва, , 15:05 — REGNUM Художники вынуждены покинуть мастерские в бывшей усадьбе Охотникова в центре Москвы, сообщает телеканал «Россия Культура».

Художник bodobe

В последние годы это место, расположенное на улице Пречистинка, получило известность как «Московский Монмартр» или «Дворик художников». Творческие мастерские там располагаются много лет. Ещё в 70-х годах ХХ века бывшие хозяйственные постройки усадьбы хотели снести за ветхостью, но реставратор Савва Ямщиков нашёл решение. С его помощью были расселены коммунальные квартиры, а помещения переданы художникам, скульпторам и архитекторам, которые провели ремонт за свой счёт.

До последнего времени помещения деятелям искусства предоставлялись по договору безвозмездного пользования, однако Министерство культуры РФ решило не продлевать соглашения. Если до 1 марта выход не будет найден, художники будут вынуждены расстаться с мастерскими.

Уточняется, что художники продолжают переговоры с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.