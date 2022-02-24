Улан-Удэ, , 15:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии госпитализировали 82 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени в ковидных стационарах республики лечатся 1330 пациентов.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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Состояние 836 больных осложнено внебольничной пневмонией. 133 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 8 тыс. носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1857 коек: занято — 1330, свободно — 527 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,6%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что по состоянию на 24 февраля, коллективный иммунитет в республике составил 68,7%. Первично привито 494,2 тыс. жителей, повторную вакцинацию завершили более 122,6 тыс. человек.

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