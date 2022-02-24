Москва, , 15:03 — REGNUM В случае серьезного ужесточения санкционной политики ЕС в отношении РФ, правительству России нужно усилить продвижение на рынки Азии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате введения санкций в российской экономике может возникнуть проблема ликвидности, наблюдаться спад инвестиционной активности как в реальном, так и в финансовом секторах экономики, главным образом, за счет сокращения числа нерезидентов на рынке, — пояснила Воронкова. — Надежды в этой ситуации — на разноплановую и многостороннюю господдержку, проведение адекватной экономической и финансовой политики, рациональное использование государственных финансовых активов, усиление продвижения на рынки Азии, активизацию региональных интеграционных процессов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала, каким принципом будут руководствоваться в ЕС, вводя новые санкции против РФ.

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