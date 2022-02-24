Москва, 24 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе состоявшегося телефонного разговора подчеркнули важность уважения принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД России

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД КНР Ван И признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик