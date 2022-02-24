Белград, 24 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В ближайшее время в Сербии будет объявлено о начале президентской кампании. Об этом 24 февраля заявил председатель Социалистической партии Сербии и спикер парламента в последнем созыве Ивица Дачич.

Выборы

«Все выборы (президентские и парламентские — ИА REGNUM) пройдут 3 апреля. Теперь мы уже вступаем в период, когда президентская и парламентская предвыборные кампании соединяются в одну, так же, как и кампания по выборам в муниципальные органы власти. Осталось мало времени для того, чтобы партии решили, с кем пойдут на выборы», — заявил Дачич в эфире телеканала РТС.

Дачич уточнил, что выборы президента Сербии должны быть объявлены за 90 дней до истечения мандата действующего президента.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич вступил в должность 31 мая 2017 года.