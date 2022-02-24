Варшава, , 14:56 — REGNUM Представители Польского экономического института провели социологическое исследование дискриминации на рынке труда республики по возрастному признаку. Результаты были опубликованы на портале Polskie Radio.

Социологический опрос Cont.ws

Так, 60% респондентов в возрасте 60−69 лет заявили, что не сталкивались с дискриминацией на рабочем месте. 8% заявили об обратном. Остальные 32% либо не работают в данном возрасте, либо не смогли дать определенный ответ на вопрос.

В опросе приняли участие 980 граждан Польши в возрасте 60−69 лет. Исследование было проведено 17−19 февраля.