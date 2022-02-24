Москва, 24 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Пакет новых санкций, которыми Евросоюз грозит России, наверняка уже традиционно коснется российских компаний топливно-энергетического и оборонного секторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Цель санкций ЕС — максимально ограничить возможности развития ключевых сфер российской экономики, стратегических для России производственных и финансовых структур, устранить крупных российских игроков с мировых рынков, — сказала Воронкова. — Пакет новых санкций наверняка уже традиционно коснется российских компаний топливно-энергетического и оборонного секторов, крупных финансовых институтов, и при наихудшем сценарии ЕС будет настаивать на исключении России из SWIFT».

Как полагает Воронкова, скорее всего, ЕС, расширяя санкционное давление на Россию, продолжит придерживаться принципа «точечных уколов», учитывая интересы европейского бизнеса.

«Именно по этой причине ЕС пока обходит ограничения, связанные с участием России в системе SWIFT», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейский союз примет антироссийские санкции уже 24 февраля.