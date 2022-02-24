Красноярск, 24 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае на юге Таймырского муниципального района 25 февраля местами ожидаются порывы южного ветра 15−17 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Goodfon.ru Метель

На юге Туруханского района ночью прогнозируется сильный снег. Днём в центральных, южных районах края, а также в Хакасии ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с. В горах Хакасии порывы ветра местами достигнут 24 м/с.

На дорогах центральных и южных районов края, в Хакасии и Туве сохранится гололедица.

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