Сеул, , 14:54 — REGNUM 25 февраля министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён проведет онлайн-встречу с главами дипломатических миссий страны за рубежом, с которыми обсудит способы защиты сограждан за границей в условиях украинского кризиса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, участники встречи обсудят меры по защите граждан и бизнеса Южной Кореи в ответ на быстро меняющуюся ситуацию с международной безопасностью.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил сожаление в связи с военной операцией России и сказал, что Сеул присоединится к международным санкциям против Москвы.

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