Сеул, 24 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. 25 февраля министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён проведет онлайн-встречу с главами дипломатических миссий страны за рубежом, с которыми обсудит способы защиты сограждан за границей в условиях украинского кризиса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По его словам, участники встречи обсудят меры по защите граждан и бизнеса Южной Кореи в ответ на быстро меняющуюся ситуацию с международной безопасностью.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил сожаление в связи с военной операцией России и сказал, что Сеул присоединится к международным санкциям против Москвы.

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