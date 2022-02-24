Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) организует 5 марта акцию протеста в Тбилиси. Об этом 24 февраля объявил председатель ЕНД Ника Мелия на брифинге.

Ника Мелия среди протестующих на Руставели (с) facebook.com/Nika.Melia5

По словам лидера оппозиции, на заседании политсовета решили, что жизнь Саакашвили находится под угрозой, пока он сидит в тюрьме. По этой причине в партии решили сосредоточить силы на освобождении экс-президента.

Мелия отметил, что врачи из неправительственной организации «Эмпатия», а также личный врач бывшего грузинского лидера говорят, что Саакашвили сильно болен и его нельзя вылечить на территории Грузии.

«Единственный способ спасти жизнь Михаила Саакашвили заключается в том, что его должны быть переведен в зарубежную клинику для получения соответствующего лечения. Очень жаль, что нам приходится вести политическую борьбу из-за этого гуманитарного вопроса», — заявил Мелия.

Он сказал, что «националы» не прекратят борьбу, пока не защитят жизнь и здоровье Саакашвили.

Напомним, Саакашвили объявил новую голодовку 21 февраля. Он пообещал умереть «как настоящий президент». Голодовку политик объявил, так как считает, что его недостаточно хорошо лечат от последствий предыдущей голодовки.

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