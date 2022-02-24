Москва, 24 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Решение лидера Народного фронта, президента Российской Федерации Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе прокомментировал член Центрального штаба Народного фронта, Герой Российской Федерации, первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — отметил Андрей Красов.

По его словам, Россия давала Западу шанс решить вопросы безопасности путем переговоров, однако реакции не было.