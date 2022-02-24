Уфа, 24 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Завод по производству строительных инструментов и комплектующих намерены построить в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM Строительная площадка

Сообщается, что министерство экономического развития Российской Федерации включило Белорецкий завод насосного оборудования в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк» Башкирии.

Сообщается, что предприятие намерено открыть в Белорецке завод по производству строительного инструмента и комплектующих.

«Инвестор намерен выйти на массовое серийное производство. Стоимость инвестиционного проекта составит порядка девяти млн рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что реализовывать проект планируется с 2022 по 2026 год. На предприятии намерены создать 31 новое рабочее место.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по производству газовых баллонов.