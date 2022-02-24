Томск, 24 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Томской области планируют за три года решить проблему обманутых дольщиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, уже в этом году из реестра проблемных объектов будут исключены восемь долгостроев.

77metrov.ru Дольщики

По словам замглавы региона по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, до конца 2024 года все дольщики проблемных объектов либо получили квартиры, либо компенсации.

«Сегодня эта работа ведется за счет соглашения с федеральным фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Сейчас в этом соглашении 12 долгостроев, в которых собраны 80 процентов всех томских дольщиков», — отметил он.

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