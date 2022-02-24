Москва, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД КНР Ван И признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик, заявили в МИД РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на востоке Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и о решении президента Владимира Путина в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР и с санкции Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить «проблему Донбасса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.