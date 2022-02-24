Москва, 24 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Сложившаяся ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и безопасности. Об этом сегодня, 24 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь с подсветкой

Комментируя сообщения очевидцев о том, что происходит перекрытие Красной площади в Москве, Песков пояснил, что «наверняка нужно адресовать вопрос органам внутренних дел».

«Но, безусловно, нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и безопасности», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию невозможно закрыть «железным занавесом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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