Донецк, , 14:57 — REGNUM Населённые пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщили 24 февраля представительстве ДНР в СЦКК.

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Отмечается, что в 09:50 был зафиксирован обстрел по направлению село Старогнатовка — село Белая Каменка. Из БМП-1 произведено пять выстрелов.

В 11:01 выпущено шесть мин калибром 120 мм по направлению город Авдеевка — посёлок Минеральное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР зафиксировали три обстрела населённого пункта Логвиново в течение 35 минут.

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