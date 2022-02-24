Тбилиси, 24 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении в тюрьме в Рустави, призвал грузинские власти отправить его на лечение за границу. Это заявление политик сделал 24 февраля во время заседания в Тбилисском суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Вы знаете, что в результате полученных в тюрьме травм у меня развилось тяжелое неврологическое состояние, — сказал бывший президент. — Это требует немедленного лечения».

Он пообещал вернуться в Грузию сразу после того, как вылечится. Если власти страны на это согласятся, то экс-президент обещает, что его сторонники прекратят протесты.

Саакашвили попросил перенести заседание суда из-за событий на Украине. Он отметил, что является украинским гражданином и председателем совета реформ.

Напомним, 21 февраля Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что будет таким образом протестовать, пока к нему не допустят других врачей, кроме тюремных. Политик недоволен, как его лечат от последствий предыдущей голодовки, которая, по его словам, длилась с 1 октября по 20 ноября 2021 года.