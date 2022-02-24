Париж, , 14:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации «в ближайшее время», чтобы рассказать о ситуации на Украине, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце совет по обороне и национальной безопасности из-за ситуации на Украине. Глава государства также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Франция решительно осудила начало военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал провести саммит НАТО «как можно скорее».

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