Белгород, 24 февраля 2022, 14:51 — REGNUM Увеличено количества мест для пассажиров, выезжающих из Белгородской области, сообщил 24 февраля заместитель губернатора Владимир Базаров.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
Решение принято руководством Юго-Восточной железной дороги в связи с отменой авиарейсов.
Как сообщало, по решению Росавиации в 12 городах, в том числе Белгороде, из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине до 2 марта временно ограничены авиаполёты.