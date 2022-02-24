Белгород, 24 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Увеличено количества мест для пассажиров, выезжающих из Белгородской области, сообщил 24 февраля заместитель губернатора Владимир Базаров.

Https://belregion.ru Железнодорожный вокзал Белгорода

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Решение принято руководством Юго-Восточной железной дороги в связи с отменой авиарейсов.

«Сегодня в скором поезде №58, отправлением в 16:30 добавлены три вагона. Поезд идёт через Елец и прибывает в Москву на Павелецкий вокзал. Кроме того, с сегодняшнего дня будет сформирован дополнительный поезд из 10 вагонов, отправлением из Белгорода в 23:20. Поезд примет Восточный вокзал столицы», — написал Владимир Базаров на своей странице в социальной сети.

Как сообщало, по решению Росавиации в 12 городах, в том числе Белгороде, из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине до 2 марта временно ограничены авиаполёты.