Москва, , 14:49 — REGNUM Партия «Единая Россия» полностью поддерживает решение своего лидера Владимира Путина.Объявленная президентом специальная военная операция имеет две цели — это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию. По сути, это самозащита нашей страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

Андрей Турчак. «Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры направленное на наше уничтожение — мы не имеем никакого права. Мы себе этого просто не сможет простить, и дети наши нам этого не простят», — сказал

Он отметил, что 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены.

«Настало время все назвать своими именами. США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО — это ложь. Руки США и НАТО давно в крови. В крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Отпор надо было давать именно сегодня, не дожидаясь нападения на нашу страну. Иначе было бы поздно», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, накануне секретарь Генсовета «Единая Россия» посетил Ростовскую область пункты временного размещения беженцев, а также Донецк. «Единая Россия» уже доставила 800 тонн гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса, их распределяют по пунктам временного размещения эвакуированных. Еще 500 тонн прибудут в регионы размещения до 28 февраля. Также партия открыла сбор средств для пострадавших жителей ЛДНР и создала резервные фонды в регионах, куда они прибывают, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости.