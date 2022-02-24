Москва, 24 февраля 2022, 14:48 — REGNUM Решение президента РФ о начале военной спецоперации направлено на обеспечение мира в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
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«Мы понимаем то решение, которое принято высшим руководством страны. Оно направлено на обеспечение мира и безопасности на Донбассе», — заявил Зюганов.
По его убеждению, сейчас надо все сделать для того, чтобы на Украине и в Донбассе установился мир.
Америка же решает свои геополитические задачи, считает парламентарий.
«Сегодня момент истины, сегодня принято сложное, ответственное решение», — добавил коммунист.
Зюганов также обратился к украинцам и предложил «вместе выгнать свору, которая засела в Киеве».
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