Москва, 24 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Решение президента РФ о начале военной спецоперации направлено на обеспечение мира в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов

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«Мы понимаем то решение, которое принято высшим руководством страны. Оно направлено на обеспечение мира и безопасности на Донбассе», — заявил Зюганов.

По его убеждению, сейчас надо все сделать для того, чтобы на Украине и в Донбассе установился мир.

Америка же решает свои геополитические задачи, считает парламентарий.

«Сегодня момент истины, сегодня принято сложное, ответственное решение», — добавил коммунист.

Зюганов также обратился к украинцам и предложил «вместе выгнать свору, которая засела в Киеве».