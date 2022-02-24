Курск, 24 февраля 2022, 14:47 — REGNUM Заместители губернатора Курской области по его поручению направлены в приграничные районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 24 января.
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Заместители губернатора проконтролируют обстановку в муниципалитетах, разъяснят текущую ситуацию и режим работы.
В торговых сетях региона достаточно продовольствия, на заправках топлива, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым, заявили в администрации региона.
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