Курск, , 14:47 — REGNUM Заместители губернатора Курской области по его поручению направлены в приграничные районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 24 января.

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Заместители губернатора проконтролируют обстановку в муниципалитетах, разъяснят текущую ситуацию и режим работы.

В торговых сетях региона достаточно продовольствия, на заправках топлива, учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым, заявили в администрации региона.

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