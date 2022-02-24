Москва, , 14:46 — REGNUM Свою поддержку решению президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ Донбассе выразил Российский совет ветеранов органов внутренних дел (ОВД) и внутренних войск (ВВ) МВД России. Об этом 24 февраля говорится в заявлении Совета ветеранов, которое имеется у ИА REGNUM.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От имени 600-тысячного отряда ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России выражаем полную поддержку действий Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в связи принятием решения о проведении военной спецоперации в Донбассе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта миротворческая операция положит конец геноциду братского народа и подчёркивается, что у жителей России нет права далее терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, которая направлена на уничтожение нашей страны.

Кроме того, указывается, что режим в Киеве в течение восьми лет осуществлял издевательства и геноцид наших соотечественников в Донбассе и потому действия, которые предпринимаются властями России, являются самозащитой от угроз со стороны властей Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский Союз ветеранов заявил категорическую и полную поддержку решению президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ Донбассе.