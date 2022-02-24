Луганск, 24 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Военнослужащие 57-ой отдельной мотопехотной бригады вооружённых сил Украины добровольно сложили оружие. Об этом 24 февраля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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Отмечается, что на сторону Луганской Народной Республики перешли несколько украинских бойцов.

«После завершения боевых действий они будут отпущены домой», — заявили в ведомстве.

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Военные занимали позиции в Славяносербском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинских силовиков сложить оружие, «чтобы максимально избежать человеческих жертв».

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