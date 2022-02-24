Москва, , 14:46 — REGNUM К 2024 году доходы индустрии платного телевидения в РФ могут упасть на 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил медиаменеджер, руководитель магистратуры РАНХиГС «Цифровые коммуникации и новые медиа» Максим Поляков.

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«Потеря интереса к платному телевидению — глобальный процесс. В США — самом развитом в мире рынке платного ТВ — подписка на кабельное и спутниковое телевидение падает и по доходам, и по размерам базы подписчиков уже более 10 лет. Корд-каттеры (так называют в индустрии тех, кто отказывается продлевать подписку на ТВ) — предмет подробных исследований. Они появились и в России. Причин отказа три — доступность интернета, развитие онлайн-видеосервисов и появление новых устройств получения видеопотока, — сказал Поляков. — В ближайшие год-два может начаться падение абонентской базы и снижение доходов от этого вида доставки».

Как полагает Поляков, к 2024 году оно может составить до 8%.

«Растут и будут расти IPTV (телевидение по протоколу интернета — прим. ИА REGNUM), онлайн-кинотеатры, VoD (видео по запросу — прим. ИА REGNUM). Рост в этих сегментах в ближайшие два года составит от 20% до 30%», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что рынок платного телевидения в РФ будет поддерживаться сложившейся аудиторией подписчиков, которые не всегда могут и хотят переключиться на иные услуги.

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