Воронеж, , 14:44 — REGNUM Филиалы Сбербанка, связь, интернет работают на территории Воронежской области в штатном режиме. Это следует из заявлений Сбербанка и «Ростелекома», опубликованных правительством Воронежской области 24 февраля.

Банкомат Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме», — говорится, в частности, в заявлении Сбербанка.

«Инфраструктура связи компании Ростелеком в Воронежской области функционирует в штатном режиме, значимого роста интернет-трафика, а также увеличения количества звонков на линиях стационарной телефонной связи не зафиксировано. Клиентам компании доступны все цифровые услуги и сервисы в полном объеме», — сообщили в Ростелекоме.

Ранее в правительстве региона ппризвали воронежцев доверять исключительно информации из официальных источников.