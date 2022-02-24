24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление белорусского президента о том, что Белоруссия предупреждала Украину о готовящейся военной спецоперации России.

Светлана Рыбина, , 15:32 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что военное руководство Украины предупреждали о возможном начале спецоперации России в Донбассе, но оно не предприняло никаких шагов по предотвращению этих процессов, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Ой, предупреждали. Не то слово! Так долго предупреждали, что за это время погибли тысячи мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Стоило ли оно того вообще? Зачем было убеждать Зеленского в том, что мир лучше войны? По-моему, это и так очевидно. Зеленский всё сделал, чтобы война случилась. Это он её автор. России просто не оставалось никакого выбора», — считает Валентина У.

Многие пользователи оказались согласны с белорусским президентом относительно того, что Украину многократно на протяжении восьми лет предупреждали о том, что её агрессивные действия рано или поздно приведут к полномасштабным боевым действиям.

«Как не предприняло? Предприняло! Только наоборот, на обострение всё пошло. Вместо того чтобы наладить диалог с республиками и перестать убивать их жителей, украинские власти сделали всё, чтобы ДНР и ЛНР начали освободительную войну против нацистских бандеровских захватчиков», — написал Михаил Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Украины прекрасно знало, куда заводит свою страну, но оно целенаправленно подталкивало Россию к силовым действиям в ответ на геноцид в Донбассе.

«Зеленского сотню раз предупреждали об этом исходе событий. Всё, уже некогда договариваться. Зеленского жаренный индюк клюнул — это его проблемы», — указывает Lena P.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что белорусский президент прекрасно помнит, как украинский лидер пытался добиться государственного переворота на территории Белоруссии.

«Лукашенко, конечно, умалчивает, что он в 2019 году обнимался с этим Зеленским, был по одну с ним сторону против России. Только самого Лукашенко тогда этот Зеленский кинул. Да так кинул, что батька, судя по всему, злобу затаил. Вот пускай теперь Украина получает по полной от России с братской помощью Белоруссии», — пишет Алексей В.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия приняла безоговорочно правильное решение, ведь против неё многократно совершили агрессию и уже начались разговоры по поводу размещения на Украине ядерного оружия, что просто непозволительно в связи с угрозой российскому народу.

«Решение Путина — правильное. Америка — настоящий организатор этой войны. Правительство США постоянно разжигает войны по всему земному шару. Страна с ужасным состоянием, скрывающимся за пламенем войны. Враг Украины — американцы. Россия всегда была другом Украины. Коррумпированные украинские политики находятся на службе Вашингтона. Они проиграют. Американцы киевским властям никогда не помогут. Американцы лишь наживаются, они не воюют за ценности других стран», — отмечает Jab B.

Нашлись и те, кто убеждены, что президент Украины получил всё то, чего он добивался последние годы. Что он с этим дальше собирается делать — одному лишь Богу известно.

«Войны можно было избежать. И Россия все эти восемь лет избегала войны. Но на этом всё, силы терпеть закончились. Приходится иметь дело с неизбежной войной, которую намолил себе Зеленский. Хотел удержаться во власти за счёт конфликта с Россией, Зеля? Ну, давай, попробуй — удержись», — обращается Сергей М.

Напомним, 24 февраля агентство БелТА опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко завил в ходе оперативного совещания с военными республики о том, что военное руководство Украины предупреждали о возможном начале спецоперации России в Донбассе, но оно не предприняло никаких шагов по предотвращению этих процессов. Кроме того, белорусский лидер предложил провести в Минске переговоры между Российской Федерацией и Украиной.