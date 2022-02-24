Москва, 24 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Продолжается работа объединённого волонтерского молодежного корпуса #МыВместе в регионах, куда пребывают вынужденные переселенцы из Донбасса. Организованы дневные детские сады, обеспечена помощь с лекарствами, ведется подготовка жилых комнат в пунктах временного размещения граждан и досуговые мероприятия для детей.

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

Добровольцы не только встречают беженцев на пограничных пунктах пропуска и вокзалах, но и прорабатывают вопрос с досугом детей, обеспечением эвакуированных вещами первой необходимости, помогают в формировании гуманитарной помощи и разгружают поступающие грузы.

В ближайшие дни региональные команды «Молодёжки ОНФ» начнут проводить для детей эвакуированных граждан «классы доброты» и спортивные мероприятия. Такую помощь организуют добровольцы Московской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областей.

Предусмотрены творческие мастерские и показы театральных постановок, которые пройдут на базе ПВР. Также запланировано проведение спортивных соревнований и выезды детей на матчи хоккейных команд.

«Кроме того, наша команда готова организовать дневной детский сад — посидеть с детьми, если родителям нужно срочно отлучиться по делам. Также в масленичную неделю мы испечем блины и угостим жителей пунктов временного размещения», — рассказала участница «Молодёжки ОНФ» в Воронежской области Елена Округова.

Добровольцы регионального штаба #МыВместе в Липецкой области уже третий день работают в ПВР, организованном на базе центра «Лесная сказка» в Грязинском районе. После встречи поезда на вокзале, волонтеры помогли беженцам заселиться. А на следующий день участники команды «Молодёжки ОНФ» оперативно формировали склад с гуманитарной помощью. Силами жителей региона собраны средства гигиены, детские вещи, канцелярские товары, продукты с длительным сроком годности.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос с представителями бизнес-сообщества о закупке лекарств по просьбам людей. В основном, это препараты для детей и женщин с хроническими заболеваниями», — поделилась участница команды «Молодёжка ОНФ» в Липецкой области Алина Теперик.

Вместе с тем продолжается помощь волонтерских групп при встрече поездов с беженцами. Очередной состав прибыл сегодня в подмосковную Апрелевку. На вокзале пассажиров встречали и сопровождали добровольцы. Они помогали приехавшим выгрузить багаж и донести его до автобусов.

«Людям нужна помощь. Они устали от войны. Мы надеемся, что наша страна даст им возможность спокойно перевести дух и также спокойно вернуться на Родину», — сказала доброволец Марина Брик.

В Подмосковье сегодня приехали 400 человек. Беженцев разместят в Коломне и Волоколамском округе.

«Отлично доехали — накормили, напоили, в вагоне тепло, чистота, порядок. Дай бог здоровья всем россиянам! — рассказала эвакуированная жительница Петровского района Донецка Майя Логвинова.

Участники движения #МыВместе в Пензенской области встретили поезд с вынужденными переселенцами накануне. В регион приехали 737 человек. Добровольцы команды «Молодёжки ОНФ» помогли людям заселиться в гостиницы. А сегодня волонтеры работают уже в пунктах временного пребывания. Вместе с сотрудниками миграционной службы помогают актуализировать информацию о прибывших. В санатории им. Володарского добровольцы готовят номера к заезду очередной партии беженцев — застилают постельное белье, убирают комнаты. Всего, по информации региональных властей, Пензенская область готова принять 2100 беженцев.

Тем временем продолжается круглосуточная работа волонтерского корпуса в Ростовской области, на КПП «Успенка». Здесь пребывающим оказывают помощь психологи, медики и юристы. Всего в регионе задействованы более 1,5 тысяч добровольцев.

Как рассказал, депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич, сегодня команда помогает сотрудникам МЧС развернуть очередной пункт временного размещения. Напомним, с 19 февраля Игорь Кастюкевич координирует работу волонтерского корпуса в регионе, связанную с помощью пребывающим в Россию жителям Донбасса.