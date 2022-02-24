Казань, , 14:52 — REGNUM В Татарии за последние сутки привили от COVID-19 более 1,8 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 241 069 жителей, сообщает минздрав РТ.

Вакцина

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Всего по состоянию на 24 февраля от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 459 тыс. 503 человека, за сутки привили 1832 жителя. Второй компонент вакцины получили 1 млн 925 тыс. 600 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировано 106 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 439 пациентов, скончались 1706 человек.

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