Москва, 24 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Кремле негативно относятся к западным санкциям против президента России Владимира Путина и правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Негативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению премьер-министра Нидерландов по введению санкций против Путина и российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.