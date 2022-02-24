24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя Народной милиции ДНР о том, что украинские военнослужащие просят об открытии гуманитарных коридоров.

Светлана Рыбина, , 15:33 — REGNUM Заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина о том, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, чтобы перейти на сторону Донбасса и «остаться в живых», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 24 февраля в социальной сети Facebook.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вот это разумное решение! Сразу надо было так себя вести», — считает Liudmila C.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские военнослужащие не ожидали получить оглушающий удар и оказаться в недееспособном состоянии всего лишь в течение первой половины дня военной спецоперации России в Донбассе.

«Россия восемь лет уговаривала Украину отказаться от агрессии. Вы надеялись, что ещё 80 лет будет вас уговаривать? Бегите, если успеете!» — обращается Геннадий Б.

Некоторые комментаторы выступили категорически против оказания вооружённым силам Украины гуманитарных коридоров, потому что во время предыдущей острой фазы противостояния ЛДНР и Украины республики поступили таким образом, а потом очень сильно об этом пожалели.

«Нет! Нельзя давать им возможности! Давить эту падаль до конца! Если дать им уйти, они вновь вернутся с оружием. Так уже несколько раз было! Давить!» — призывает Мурад Г.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Если бы Донбасс не попросили открыть коридоры из иловайского и дебальцевского котлов, то давно прекратились бы бесчинства ВСУ против мирного населения! Сейчас сами напросились. Не надо повторять своих прошлых ошибок. ДНР и ЛНР извлекли из своей доброты горький урок, пора и кулаки применить», — поделилась своим мнением Татьяна В.

Часть людей убеждена, что если дать украинским военным «уйти» с поля боя, то они обязательно вернутся и продолжат убивать граждан Донбасса.

«Коридор должен быть один. На урановые рудники. Предыдущие «котлы» и капитуляция их ничему не научили. Да и сейчас, как только исчезнет угроза для собственной задницы, опять пойдут за оружием и вновь начнут терроризировать мирных людей», — уверен Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что стоит отбросить эмоции и осознать, что России нужен мир, а не война.

«Россия не собирается уничтожать Украину. Российская Федерация оказывает поддержку Луганской и Донецкой Народным Республикам с целью принуждения Украины к миру. Если украинские солдаты собираются сдаться и отказаться от сопротивления, то это надо только поощрять. Чтобы и другие военнослужащие Украины последовали примеру своих коллег», — пишет Василий Д.

Нашлись и те, кто уверен, что если дать остаткам украинских войск вернуться к себе домой, то это станет для украинского правительства настоящей головной болью.

«Отпустите вы этих бедолаг по домам. Они уже угрозы не представляют. Пускай они в Киеве со своего правительства спросят, почему так получилось, что половина их страны — это больше не их страна», — предлагает Александр Ш.

Армия России Mil.ru

«Оставили бронетехнику, артустановки, миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы и, взявшись за руки по двое, коридором — по своим норам! С собою — никакого железа! И не приведи господь вам набраться смелости вернуться», — обращается Владимир В.

Напомним, 24 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров, чтобы перейти на сторону Донбасса и «остаться в живых».