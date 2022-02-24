Москва, 24 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Рост заработных плат в России в 2022 году будет связан с регулярным повышением МРОТ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Малое и среднее предпринимательство сегодня характеризуется тем, что немалая часть сотрудников имеют трудовые договора именно по ставке МРОТ и в январе она регулярно повышается, — сказал Кузнецов. — Это влияет также на среднюю заработную плату в экономике страны. Но тут я бы разделял крупный бизнес, малое и среднее предпринимательство и бюджетный сектор. В Казани, например, показатель средних зарплат в крупном бизнесе на уровне 55 тыс. рублей, а уровень средних зарплат в МСБ — 28 тыс. рублей. Отмечу так же, что в ежегодном соглашении Минтруда с профсоюзами указано, что именно бизнес должен соответствовать повышающемуся МРОТ, и четко отмечено, что для бюджетной сферы данное соглашение не имеет силы».

Поэтому, как полагает эксперт, стоит особое внимание обратить именно на отставание уровня заработных плат бюджетного сектора.

«В целом данное повышение пока говорит лишь о том, что увеличится доля «белой» части заработной платы, и повлияет это именно на МСБ», — подытожил Кузнецов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в 2022 году доходы IT-специалистов будут расти темпами выше средних.