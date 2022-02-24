Уфа, 24 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Прицепную, почвообрабатывающую и кормо­заготовительную технику готова поставлять Башкирия в Узбекистан. Об этом 24 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Экспорт

Он отметил, что Узбекистан, наряду с Белоруссией и Казахстаном, является надежным партнером в сфере экономического сотрудничества. Так, по результатам прошлого года товарооборот между Башкирией и Узбекистаном составил 113 млн долларов, что почти в два раза больше товарооборота 2017 и 2018 годов и на 14% больше значений 2019 года.

Глава Башкирии отметил, что большая часть оборота (86%) приходится на экспорт Башкирии. Башкирия осуществляет поставки в Узбекистан черные металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, оборудование и товары машиностроения. Из Узбекистана доставляются к Башкирию продукты питания, текстиль и средства наземного транспорта.

«Башкирские предприятия могли бы участвовать в модернизации нефтегазохимических мощностей в Узбекистане, в том числе для увеличения добычи углеводородного сырья, запуска производства перспективной продукции на территории Узбекистана», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что республика готова поставлять в Узбекистан почвообрабатывающую, прицепную и кормо­заготовительную технику.

«Мы могли бы увеличить экспортные поставки биопрепаратов и биоактивированных удобрений, продукцию сельского хозяйства — сухого молока, подсолнечного масла, племенного скота, мяса птицы и мясных изделий», — подчеркнул глава региона, отметив, что руководство республики придает большое значение развитию сотрудничества и связей в гуманитарной сфере, культуре, образовании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году из Башкирии выезжала в Узбекистан бригада медиков для оказания помощи жителям в борьбе с коронавирусом.