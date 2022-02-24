Верхотурье, Свердловская область, 24 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Верхотурье Свердловской области школьница получила перелом носа. Произошло это в ходе конфликта с подростком. Теперь родители школьника выплатят пострадавшей компенсацию в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

Следствие установило, что между детьми на улице произошел словесный конфликт. Подросток ударил девочку по лицу, сломав ей нос. Врачи расценили травму как легкий вред здоровью.

Верхотурский районный суд обязал 14-летнего школьника и его законных представителей выплатить пострадавшей семье 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.